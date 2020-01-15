Yeni Malatyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Son dakika haberi...Yeni Malatyaspor'un Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Yeni Malatyaspor yönetimi tecrübeli hoca ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Süper Lig'de sürpriz bir ayrılık yaşandı. Btc Türk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği teknik sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz." ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki Sergen Yalçın, sezon başında göreve geldiği sarı siyahlı takımla ilk yarıyı 24 puanla 8. sırada bitirdi. Genç teknik adam yönetiminde 17 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 yenilgilik alan Yeni Malatyaspor, rakiplere kaleye 38 gol yollarken, kalesinde 30 gol gördü.

Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor kariyerinde Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi; UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Yalçın kariyerinde daha önce Gaziantepspor, Sivasspor, Kayserispor, Eskişehirspor ve Konyaspor'da teknik direktörlük yaptı.