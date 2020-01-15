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Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Anderson Talisca için fiyat yükseltti

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Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
TRABZONSPOR TRANSFER İÇİN FİYAT YÜKSELTTİ!

Devre arası çalışmalarını sessiz yürüten 'da Anderson gelişmesi. Bordo mavili takım, Brezilyalı oyuncuyu takıma kazandırmak için fiyat yükseltti. ekibi, daha önce sunduğu 1.6 milyon euroluk teklifini reddeden Talisca için yeni teklifini 1.8 milyon euro çıkardı.

Transferde Badou Ndiyae ile ilk bombasını patlatan 'un 1.6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Anderson 'ya bu kez 1.8 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.

Trabzonspor, 'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen 'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın transferinden vazgeçmiyor.

Daha önce 'da yıldızın menajeriyle bir görüşen ve yarım sezon için 1,6 milyon euro öneren bordo mavililerin teklifini kabul görmemişti.

ekibi bu kez Talisca'ya yarım sezonluğuna 1.8 milyon eurolu bir teklifte bulundu ve gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.

Trabzonspor yönetiminin şampiyonluk yarışında Talisca'nın büyük fark yaratacağına inandığı için bu transferde ısrarcı olduğu ve Brezilyalı yıldızın transferini sponsor yardımıyla bitirmeyi planladığı vurgulandı.

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