Trabzonspor transfer haberleri | Trabzonspor Anderson Talisca için fiyat yükseltti

Devre arası transfer çalışmalarını sessiz yürüten Trabzonspor'da Anderson Talisca gelişmesi. Bordo mavili takım, Brezilyalı oyuncuyu takıma kazandırmak için fiyat yükseltti. Karadeniz ekibi, daha önce sunduğu 1.6 milyon euroluk teklifini reddeden Talisca için yeni teklifini 1.8 milyon euro çıkardı.

Transferde Badou Ndiyae ile ilk bombasını patlatan Trabzonspor'un 1.6 milyon euroluk teklifi kabul etmeyen Anderson Talisca'ya bu kez 1.8 milyon euro önerdiği ileri sürüldü.

Trabzonspor, Çin'in Guangzhou Evergrande takımında forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın transferinden vazgeçmiyor.

Daha önce İstanbul'da Portekizli yıldızın menajeriyle bir görüşen ve yarım sezon için 1,6 milyon euro öneren bordo mavililerin teklifini kabul görmemişti.

Karadeniz ekibi bu kez Talisca'ya yarım sezonluğuna 1.8 milyon eurolu bir teklifte bulundu ve gelecek cevabı beklemeye başladığı ifade edildi.

Trabzonspor yönetiminin şampiyonluk yarışında Talisca'nın büyük fark yaratacağına inandığı için bu transferde ısrarcı olduğu ve Brezilyalı yıldızın transferini sponsor yardımıyla bitirmeyi planladığı vurgulandı.