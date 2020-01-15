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Ogenyi Onazi resmen Yukatel Denizlispor'da

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Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
OGENYİ ONAZİ'NİN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

ekiplerinden , 'dan ayrılan Nijeryalı oyuncu 'yi etti.Kulüpten yapılan açıklamada, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki Ogenyi Onazi ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, "Tecrübeli futbolcu ile 1 yıllık opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık anlaşmaya vardık. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." görüşlerine yer verdi.

Yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi sözleşmeye imza atan Onazi'nin takımın maçı kafilesine dahil edildiği bildirildi.

(Serie A) ekiplerinden Lazio'dan 2016 yılında 4 yıllığına bordo-mavili ekibe olan Onazi, Trabzonspor formasını giydiği 79 resmi maçta 7 gol atmıştı.

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