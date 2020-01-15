Trabzonspor Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshetti
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
Trabzonspor, Njieryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılı olarak feshedildiğini duyurdu. Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."
Trabzonspor, Njieryalı futbolcu Ogenyi Onazi'nin sözleşmesinin karşılı olarak feshedildiğini duyurdu,
Bordo mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."
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