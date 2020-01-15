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Trabzonspor Ogenyi Onazi'nin sözleşmesini feshetti

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
TRABZONSPOR AÇIKLADI! SÖZLEŞMESİNİ FESHETTİ

, Njieryalı futbolcu 'nin sözleşmesinin karşılı olarak feshedildiğini duyurdu. Bordo mavili kulüpten 'a yapılan açıklama şöyle: "Şirketimiz ile  Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

, Njieryalı futbolcu 'nin sözleşmesinin karşılı olarak feshedildiğini duyurdu,

Bordo mavili kulüpten 'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

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