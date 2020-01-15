Ahmet Nur Çebi: TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımın transfer gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi "Taraftarımız merak ediyor. Gündem belli; sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Taraftarımız merak ediyor. Gündem belli; sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil.

Menajerler bu dönemde çok aktif. Guilherme'nin menajerine şartlarını sorduk. Pozitif cevap vermememize rağmen kamuoyunun gündeminde duruyor. Bir girişimimiz olmadı, menajeri bize ulaştı ama pozitif yanıt vermedik.