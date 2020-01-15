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Ahmet Nur Çebi: TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil

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Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... Beşiktaş Başkanı , takımın gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Çebi "Taraftarımız merak ediyor. Gündem belli; sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil.

Beşiktaş Başkanı , konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde;

Taraftarımız merak ediyor. Gündem belli; sınırlamalar... Bunların sonucuyla ilgili maalesef transfer yapacak noktaya gelemiyoruz. Kendileri bu konuda taviz vermeyeceklerini defalarca söylediler. TFF ile anlaşmadan transfer yapmamız mümkün değil.

Menajerler bu dönemde çok aktif. Guilherme'nin menajerine şartlarını sorduk. Pozitif cevap vermememize rağmen kamuoyunun gündeminde duruyor. Bir girişimimiz olmadı, menajeri bize ulaştı ama pozitif yanıt vermedik.

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