15 Ocak 2020, Çarşamba
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Süper Lig'in 18. hafta hakemleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 15.01.2020
SÜPER LİG'İN 18. HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

, 'in 18. haftasının maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. , ve , Süper Lig'in 18. haftasında görev alamadı.

, 'in 18. haftasının maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 18. hafta maçlarnın hakemlerini açıkladı.

, ve , Süper Lig'in 18. haftasında görev alamadı.

Açıklamaya göre maçları yönetecek hakemler şöyle;

17 Ocak Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy

18 Ocak Cumartesi:
14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Palabıyık
17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Serkan Tokat
20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe:

19 Ocak Pazar:
13.30 Antalyaspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor:
19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

20 Ocak Pazartesi:

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