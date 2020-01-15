15 Ocak 2020, Çarşamba
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Ogenyi Onazi Denizli yolcusu

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Giriş Tarihi: 15.01.2020
İŞTE ONAZİ'NİN YENİ ADRESİ

'da, sakatlık sonrası beklenen seviyeye gelemeyen Onazi'nin Denizlispor'la temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Trabzonspor'da, sakatlık sonrası beklenen seviyeye gelemeyen Onazi'nin Denizlispor'la temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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