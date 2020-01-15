Ogenyi Onazi Denizli yolcusu
Giriş Tarihi: 15.01.2020
Trabzonspor'da, sakatlık sonrası beklenen seviyeye gelemeyen Onazi'nin Denizlispor'la temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.Trabzonspor'da, sakatlık sonrası beklenen seviyeye gelemeyen Onazi'nin Denizlispor'la temas halinde olduğu öğrenildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
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