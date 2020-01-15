15 Ocak 2020, Çarşamba
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Seri’nin gitmesine Terim’den izin yok

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Giriş Tarihi: 15.01.2020
SERİ’NİN GİTMESİNE TERİM’DEN İZİN YOK

'la anlaşan 'yi bırakmadı ve Fildişili orta saha 'da kaldı. Seri ligin 2. yarısında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Lyon'la anlaşan Jean Seri'yi bırakmadı ve Fildişili orta saha 'da kaldı. Seri ligin 2. yarısında Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

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