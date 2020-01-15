2020’de herkes Trabzon’u konuşacak

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Sadece bu sezon değil, 2020’lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

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dergisinde yeralan yazısında, sonyıla vurguyaparken geleceğe ise umutlubaktıklarını belirtti."Geriye dönüpyıllarınmuhasebesini yaptığımızdaşampiyonlukla açılan bir defteribugün yine şampiyonluğunen yakın adaylarından biri olarakkapattığımızı görüyorum"dedi., liginyarısına güçlü ve kararlıbaşlamaları gerektiğinide söyledi.