15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

2020’de herkes Trabzon’u konuşacak

SPOR
Giriş Tarihi: 15.01.2020
2020’DE HERKES TRABZON’U KONUŞACAK

Kulübü Başkanı , “Sadece bu sezon değil, 2020’lerin Trabzonspor için daha güzel, daha başarılı ve daha aydınlık olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor dergisinde yer alan yazısında, son 10 yıla vurgu yaparken geleceğe ise umutlu baktıklarını belirtti. Ağaoğlu, "Geriye dönüp 2010'lu yılların muhasebesini yaptığımızda şampiyonlukla açılan bir defteri bugün yine şampiyonluğun en yakın adaylarından biri olarak kapattığımızı görüyorum" dedi. Başkan Ağaoğlu, ligin 2. yarısına güçlü ve kararlı başlamaları gerektiğini de söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN