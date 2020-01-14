Fenerbahçe kupa için sahaya çıkıyor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe devre arası hazırlık kampından sonra ilk ciddi sınavına çıkıyor. Sarı lacivertli takım bugün saat 20.30'da İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Zorlu karşılaşma ATV'den yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, 2020'nin ilk sınavını Ziraat Türkiye Kupası'nda verecek. Son 16 turunda Kayserispor'a konuk olacak. Zorlu maç ATV'den yayınlanacak.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da BB Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Zorlu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
LİGİN RÖVANŞI!
Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İY ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa FK'yı eleyerek son 16'ya geldi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor evinde 1-0 kazanmıştı. Öte yandan Kayserispor'da yeni teknik direktör Prosinecki ilk resmi maçına çıkacak.
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