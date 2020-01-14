14 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe kupa için sahaya çıkıyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020
FENERBAHÇE KUPA İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR!

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. devre arası hazırlık kampından sonra ilk ciddi sınavına çıkıyor. Sarı lacivertli takım bugün saat 20.30'da İstikbal Mobilya 'la deplasmanda karşılaşacak. Zorlu karşılaşma 'den yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, 2020'nin ilk sınavını 'nda verecek. Son 16 turunda 'a konuk olacak. Zorlu maç 'den yayınlanacak.

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 20.30'da BB Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Zorlu maç ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Bu karşılaşmanın rövanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

LİGİN RÖVANŞI!
Kupada son 16 turuna alt lig ekipleri Tarsus İY ve İstanbulspor'u eleyerek gelen sarı-lacivertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına Kayseri'de çıkacak. Kayserispor ise ve FK'yı eleyerek son 16'ya geldi. İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor evinde 1-0 kazanmıştı. Öte yandan Kayserispor'da yeni teknik direktör Prosinecki ilk resmi maçına çıkacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN