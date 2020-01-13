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Çaykur Rizespor'da El Kabir ile yollar ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020
ÇAYKUR RİZESPOR'DA EL KABİR İLE YOLLAR AYRILDI

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Demir Grup Sivasspor maçında ayağı kırılan futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu.

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