Barcelona, yeni teknik direktörü Quique Setien'i tanıttı
Barcelona Kulübü, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine göreve getirdiği Quique Setien'i basına tanıttı. "Rüyamda bile burada olmayı hayal edemezdim. Çok özel bir şey." diyen 61 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Hedefim mücadele ettiğimiz tüm kupaları kazanmak ve bunu güzel futbol oynayarak yapmak. Büyük bir enerjiyle buraya geldim. Barcelona'nın ne olduğunu biliyorum. Kulübün, tüm kupaları kazanmaktan başka bir görüşü yok." ifadelerini kullandı.
Nou Camp Stadı'nda, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olan yeni sözleşmesine imza attıktan sonra gazetecilerin karşısına çıkan Setien, "Dün köyümde ineklerle dolaşıyordum bugün dünyanın en iyi futbolcularını çalıştırıyorum." dedi.
"Rüyamda bile burada olmayı hayal edemezdim. Çok özel bir şey." diyen 61 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Hedefim mücadele ettiğimiz tüm kupaları kazanmak ve bunu güzel futbol oynayarak yapmak. Büyük bir enerjiyle buraya geldim. Barcelona'nın ne olduğunu biliyorum. Kulübün, tüm kupaları kazanmaktan başka bir görüşü yok." ifadelerini kullandı.
Barcelona'nın kaptan Lionel Messi için "özel biri" değerlendirmesinde bulunan Setien, Arjantinli futbolcunun dışında kadroda yer alan diğer futbolcuların da "olağanüstü yeteneklere sahip olduklarını" vurguladı.
BARTOMEU: "DEĞİŞİKLİK YAPMA ZAMANI GELMİŞTİ"
Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu da "Valverde'nin ayrılışının başka bir şekilde olmasını arzulardım ama şimdi değişiklik yapma zamanı gelmişti." dedi.
Kulüp olarak temasa geçtiği teknik direktörlerin isimlerinin (Xavi Hernandez ve Ronald Koeman) basına sızmasından rahatsız olduklarını kaydeden Bartomeu, "Farklı teknik direktörlerle uzun zamandır konuşuyoruz. Valverde için sürpriz değil çünkü gelecek için başka teknik direktörlerle konuştuğumuzu biliyordu." açıklamasında bulundu.
Bartomeu, "Sezonun yarısındayız ve yeni bir ivme kazanmak gerekiyordu. Lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya adayız." şeklinde konuştu.
Bu arada basın toplantısına katılan Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal da İspanyol basınının Xavi Hernandez ile ilgili ısrarlı sorularına, "Her teknik direktör tek ve kendi görüşü var. Quique Setien burada çünkü futbola bakışı ve gelecek vizyonu hoşumuza gidiyor. Ona ve ekibine güvenimiz tam. Konuştuğumuz diğer teknik direktörlere de büyük saygımız var ama bizim teknik direktörümüz Quique Setien." diye karşılık verdi.
Barcelona'da 2,5 sezon geçiren ve 4 kupa (2 lig şampiyonluğu, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Kral Kupası) kazandıran Valverde, İspanya Süper Kupası yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilmelerinin ardından görevden alındı.
Mevcut durumda La Liga'da averajla Real Madrid'in önünde lider olan Barcelona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İtalya'nın Napoli takımı ile eşleşti. Barcelona ayrıca Kral Kupası son 36 turunda da 3. lig takımlarından İbiza'ya karşı oynayacak.
Quique Setien, Barcelona'nın başında ilk resmi maçına, ligin 20. haftasında 19 Ocak'ta Nou Camp Stadı'nda oynayacakları Granada karşılaşmasında çıkacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Başkan Erdoğan Kulüpler Birliği'ni kabul etti
- "Türk futboluna damga vuracak oyuncular yolda"
- Çaykur Rizespor'da El Kabir ile yollar ayrıldı
- Fenerbahçe kupa için sahaya çıkıyor!
- Süper Lig'de transfer bombası patladı!
- Filenin sultanları Türkiye'de
- Merih Demiral'den kötü haber!
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert yanıt!
- Simon Kjaer resmen açıklandı!
- İngilizlerden ses getiren Arda Turan haberi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?
- Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı geldi mi? Şeniz konaktan kovuldu!
- Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken "derbi" sorusu!
- Osmanlı Devleti'nde "imrahor" adlı görevliler sarayda hangisinden sorumlulardı?
- Eskiden dişleri siyaha boyamanın sağlık ve güzellik sembolü olduğu yer neresidir?
- Hangisi 2019'da The Economist dergisi tarafından açıklanan Dünyanın En Pahalı Şehri unvanını paylaşan üç şehirden biri değildir?
- 1920'de Yunanistan Kralı Aleksandros, konağının bahçesinde yürüyüş yaparken hangi hayvanın saldırısına uğramıştır?
- Merkeb-i kebir, merkeb-i tavil, merkeb-i sakil ve merkeb-i hafif eskiden hangisinin çeşitlerine verilen adlardır?
- Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşında? Hazer Amani hayatı!
- La Gioconda hangi ünlü tablonun diğer adıdır?
- Deve kuşu gibi, TDK sözlüğüne göre kimler için yapılan bir benzetmedir?
- Galatasaray ve Fenerbahçe futbol takımları arasında 1909'dan beri oynanan 400'e yakın maçta hangi sonuç hiç olmadı?