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Sivasspor Yeni Malatyaspor maç sonucu: 4-0

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk mücadelesinde Sivasspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Yiğidolar, A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelen mücadeleden 4-0'lık farklı galibiyetle ayrılarak rövanş maçı için büyük bir avantaj elde etti.

Giriş: 14.01.2020 18:24 Güncelleme: 14.01.2020 21:23

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da fırtına gibi esmeye devam ediyor...

Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Sivasspor, saat 18.30'da başlayan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmadan 4-0'lık rahat bir galibiyetle ayrıldı.

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Kırmızı beyazlıların gollerini 22. ve 49. dakikalarda Mert Hakan Yandaş, 28. dakikada penaltıdan Emre Kılınç ve 45+4. dakikada Yatabare kaydetti.

Yeni Malatyaspor ile Sivasspor arasındaki rövanş maçı 23 Ocak Perşembe günü Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak.

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