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Yasin Öztekin Sivasspor'da

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Giriş Tarihi: 13.01.2020
SÜPER LİG'DE TRANSFER BOMBASI PATLADI!

Son dakika haberi... devre arası transfer bombasını patlattı. Lider Sivasspor, ekiplerinden 'de forma giyen 'i kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu Sivasspor'da 1.5 yıl forma giyecek.

'le 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.Demir Grup Sivasspor Yasin Öztekin'le 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

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