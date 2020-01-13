Merih Demiral'ın nasıl keşfedildiğini anlattı: "Türk futboluna damga vuracak oyuncular yolda" dedi
U14 Milli Takımı Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya, "Çok yetenekli oyuncularımız var. İleride Türk futboluna büyük damga vuracaklar" dedi. TFF Bölgeler Koordinatörü Nevruz Şerif ise Cengiz, Çağlar ve Merih Demiral'in keşfedilme sürecini hatırlattı.
14 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güngör Şahinkaya, altyapılarda çok yetenekli futbolcuların bulunduğunu belirterek, "Ülke futbolunu parlak günler bekliyor." dedi.
Güngör Şahinkaya, yaptığı açıklamada, Genç Milli Takımlar Teşkilatı tarafından düzenlenen ve 2006 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seçmelerinin Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde devam ettiğini söyledi.
Seçmelerde yaklaşık 650 sporcu arasından 14 Yaş Altı Milli Takımı'nı oluşturacaklarını dile getiren Şahinkaya, 29 Ocak 2020'de sona erecek seçmeler için Türkiye'yi adım adım dolaştıklarını ifade etti.
Şahinkaya, çok daha güzel işlere imza atacaklarını anlatarak şöyle devam etti:
"Bölge karmaları içerisinden genç milli takımımıza büyük bir havuz yaratmaya çalışıyoruz. Gelecek yıl çok daha güzel organizasyonlar yapacağız. Amacımız Türk futbolu ve gençlere hizmet etmek. Aşırı derecede yetenekli oyuncularımız var. İleride Türk futboluna büyük damga vuracaklar. Temennimiz de bu. Gelecek açısından ülke futbolunu parlak günler beklediğini söyleyebiliriz. Çok yetenekli yaş gruplarımız var. Malatya'da var, Van'a gittik orası da öyle, Diyarbakır'da aynı, Samsun'da aynı oyuncular var. Çok yetenekli oyuncularımız var."
Nevruz Şerif: "Üreteceksin ki yurt dışına satalım"
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü Bölgeler Koordinatörü Nevruz Şerif ise 14 yaş altı seçmelerinin başarıyla sürdüğünü ifade etti.
Çalışmanın meyvelerini gelecekte alacaklarını vurgulayan Şerif, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Malatya'da şu an yabancı oyuncular var. Ben inanıyorum ki 5-6 yıl sonra Malatya'da bugün harcanan paraların daha azına buradaki çocuklar Malatyaspor'u daha yükseklere taşıyacak. Avrupa'dan getirmek zorunda kaldığımız Türk çocukları A Milli Takım formasını giymek isteyecekler. Buradaki çocukları göreceksiniz daha da ileriye götürecekler. Belkide 5 yıl sonra Malatyaspor, Süper Lig şampiyonu olacak. Böyle kıymetli çocuklar var. Van'a gidiyoruz var, Erzurum'a gidiyoruz var Diyarbakır'a gidiyoruz var. Malatya'da izlediğimiz çocuklar bizi anormal derecede mutlu etti. Güngör hocamla konuşurken içimiz titriyor. Çok sevindik çok mutlu olduk."
Nevruz Şerif, her bölgede yetenekli gencin bulunduğunu vurgulayarak, "Federasyonun, bakanlığın ve kulüplerin bu işe çok eğilmesi lazım. 5-6 yabancı futbolcu alacağına 4 al 2'sinin parasını altyapıya harca. Üretmeden bir şey kazanamazsın. Üreteceksin ki yurt dışına satalım. Cengiz (Ünder), Çağlar (Söyüncü), Merih (Demiral) bunlar bizim 13 yaşındayken keşfettiğimiz oyuncular. Bunları çoğaltmamız lazım ki kulüpler de para kazansın. Düşünebiliyor musunuz böyle 2 oyuncu çıktığı zaman kulübe katkısını. Onun için altyapı çok önemli." değerlendirmesinde bulundu. AA
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