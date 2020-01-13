Simon Kjaer resmen Milan'da

Son dakika haberi... Adı devre arası transferi döneminde Trabzonspor ile anılan Simon Kjaer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun kulübü Sevilla, Kjaer'i İtalyan devi Milan'a kiralandığını açıkladı.

Son dakika haberi... Adı devre arası transferi döneminde Trabzonspor ile anılan Simon Kjaer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun kulübü Sevilla, Kjaer'i İtalyan devi Milan'a kiralandığını açıkladı.