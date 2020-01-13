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Simon Kjaer resmen Milan'da

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Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
SİMON KJAER RESMEN AÇIKLANDI!

Son dakika haberi... Adı devre arası transferi döneminde ile anılan Simon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun kulübü Sevilla, Kjaer'i İtalyan devi 'a kiralandığını açıkladı.

Son dakika haberi... Adı devre arası transferi döneminde ile anılan Simon ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun kulübü Sevilla, Kjaer'i İtalyan devi 'a kiralandığını açıkladı.

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