Simon Kjaer resmen Milan'da
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
Son dakika haberi... Adı devre arası transferi döneminde Trabzonspor ile anılan Simon Kjaer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun kulübü Sevilla, Kjaer'i İtalyan devi Milan'a kiralandığını açıkladı.
Son dakika haberi... Adı devre arası transferi döneminde Trabzonspor ile anılan Simon Kjaer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncunun kulübü Sevilla, Kjaer'i İtalyan devi Milan'a kiralandığını açıkladı.
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