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14:61 anlamı nedir? 1461 nedir?

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Giriş Tarihi: 13.01.2020
14:61 ANLAMI NEDİR? 1461 NEDİR?

Başkanı , Fenerbahçe Başkanı 'un kendisi hakkında söylediklerine sert bir şekilde yanıt verdi. Başkan Ağaoğlu konuşmasında "Ali Koç'un açıklamalarına bugün 14:61'de kulübün sitesinden bir açıklama yapılarak cevap verilecek" dedi. Taraftarlar Ağaoğlu'nun '14.61' derken neyi kastettiğini merak ediyor. Peki, 1461 ne demek ve 1461 nedir?

1461 ne demek sorusu, Başkanı 'nun gerçekleştirdiği son söylemin ardından merak edilmeye başladı. 14:61 ne demek ve 1461 nedir sorusuna cevap arayan vatandaşlar, üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 1461 ne demek ve 1461 nedir?

1461 yıl olarak için çok büyük önem arz etmektedir. 4. Haçlı seferi sonrasında Trabzon'da kurulan Pontus Rum Devleti'nin, tarafından 1461 yılında yıkılması, Trabzon için bu yılın önemini arttırmıştır.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "'un açıklamalarına bugün 14:61'de kulübün internet sitesinden bir açıklama yapılarak cevap verilecek." sözleri ile dikkat çekmiş, bunun ardından 1461'in anlam ve önemi pek çok kişi tarafından merak edilmişti.

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