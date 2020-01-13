14:61 anlamı nedir? 1461 nedir?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisi hakkında söylediklerine sert bir şekilde yanıt verdi. Başkan Ağaoğlu konuşmasında "Ali Koç'un açıklamalarına bugün 14:61'de kulübün internet sitesinden bir açıklama yapılarak cevap verilecek" dedi. Taraftarlar Ağaoğlu'nun '14.61' derken neyi kastettiğini merak ediyor. Peki, 1461 ne demek ve 1461 nedir?

1461 ne demek sorusu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun gerçekleştirdiği son söylemin ardından merak edilmeye başladı. 14:61 ne demek ve 1461 nedir sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, 1461 ne demek ve 1461 nedir?

1461 yıl olarak Trabzon için çok büyük önem arz etmektedir. 4. Haçlı seferi sonrasında Trabzon'da kurulan Pontus Rum Devleti'nin, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1461 yılında yıkılması, Trabzon için bu yılın önemini arttırmıştır.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Ali Koç'un açıklamalarına bugün 14:61'de kulübün internet sitesinden bir açıklama yapılarak cevap verilecek." sözleri ile dikkat çekmiş, bunun ardından 1461'in anlam ve önemi pek çok kişi tarafından merak edilmişti.