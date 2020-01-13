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Merih Demiral'den kötü haber! Sezonu kapattı

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Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
MERİH DEMİRAL'DEN KÖTÜ HABER!

Son dakika haberi...Juventus'un 2-1 kazandığı maçta sakatlanan Milli futbolcu 'ın sağlık durumu belli oldu. Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.

Son dakika haberi...Juventus'un 2-1 kazandığı maçta sakatlanan Milli futbolcu 'ın sağlık durumu belli oldu. Demiral'ın sol diz ön çapraz bağının koptuğu açıklandı. Milli oyuncu sezonu kapattı.

Merih Demiral'in sakatlığı hakkında açıklama geldi MERİH DEMİRAL'İN SAKATLIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA GELDİ

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