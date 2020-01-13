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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan önemli açıklama!

SPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020
BAKAN AÇIKLADI! MECLİS'E TAŞINACAK

Gençlik ve . , “ ve ”nı meclise taşıyacağını açıkladı. : ", teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak." dedi.

Gençlik ve . , " ve "nı meclise taşıyacağını açıkladı. : ", teknik ve veri desteği verdiğimiz "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Yasası"nı yakın bir zamanda gündemine alacak." dedi.

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