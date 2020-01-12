İspanya Süper Kupası'nda zafer Real Madrid'in
Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Real Madrid'in 10 kişi tamamladığı mücadele 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında 4-1 kazanan Real Madrid, Süper Kupa şampiyonu oldu.
İspanya Futbol Süper Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Atletico Madrid'e penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Real Madrid, kupayı kazandı.
Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan final maçının normal süresi golsüz beraberlikle tamamlandı.
REAL 10 KİŞİ KAZANDI
Uzatmalara giden maçın 115. dakikasında kaleci Thibaut Courtois ile karşı karşıya kalan Alvaro Morata'yı ceza sahasının dışında arkadan yaptığı faulle düşüren Federico Valverde direkt kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Real Madrid, tarihinde 11. kez bu kupayı müzesine götürdü.
İspanya Süper Kupası bu yıl ilk defa 4'lü final formatında oynandı. La Liga'da geçen sezonun lig şampiyonu Barcelona ile 2.si Atletico Madrid, 3. Real Madrid ve Kral Kupası'nın sahibi Valencia 4'lü turnuvaya katıldı.
Yarı final eşleşmelerinde Atletico Madrid, 3-2'lik skorla Barcelona'yı, Real Madrid de 3-0 ile Valencia'yı eleyerek finale kalmıştı.
SUUDİ ARAB��STAN'DA OYNANDI
İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF), Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile vardığı 3 yıllık anlaşma sonucu Süper Kupa maçları 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde'de oynandı.
Suudi Arabistan, Süper Kupa'ya katılan takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro verdi.
İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, aradaki farkı ikiye indiren Real Madrid 11. kupasını aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan büyük zafer!
- Fenerbahçe’de flaş ayrılık! 2 isimler yollar ayrıldı
- ING All-Star'da kadrolar belli oldu
- Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik
- Milliler finale yükseldi!
- Beşiktaş'ın transfer bombası patladı!
- Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer savaşı!
- İşte Galatasaray yönetimini düşündüren 5 sorun!
- Galatasaray'da büyük şok! Yeni transferin sözleşmesi feshedilebilir
- Koç: Türkiye Futbol Federasyonu bilgi sızdırıyor!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM aktüel 17 Ocak: BİM aktüel ürünler kataloğu çeşit çeşit… İşte haftanın BİM ürünleri!
- Takdir teşekkür hesaplama: Takdir, teşekkür alma şartları! Takdir ve teşekkür karne not ortalaması kaç puan?
- Karneler için geri sayım! Öğretmen karne görüşleri: Lise, ortaokul anlamlı karne görüşleri!
- EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?
- Türkiye onu konuştu… Ümmü Gülsün sosyal medyada trend oldu!
- Milliler finale yükseldi!
- Ümmü Gülsün Genç kimdir? Milyoner’e katılan Ümmü Gülsün hastalığı nedir, ne kadar kazandı?
- Jül Sezar ve Marcus Antonius'la yaşadığı aşkla bilinen ünlü Kleopatra, Mısır Kraliçesi olan kaçıncı Kleopatra'dır?
- Hangisi, sırtlanlarla diğerlerinden daha yakın akrabadır?
- Hangisi, dallı ve benekli çeşitleri de olan, eskiden kullanılan ipekli ve pamuklu bir kumaştır?
- Milyoner’de bir ilk! Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu!
- Elinize bir tartı alıp tartılacak olsanız hangisinde daha ağır gelirdiniz?