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İspanya Süper Kupası'nda zafer Real Madrid'in

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Giriş Tarihi: 13.01.2020
SÜPER KUPA'DA ZAFER REAL MADRİD'İN

Suudi Arabistan'da oynanan İspanya Süper Kupası finalinde ile karşı karşıya geldi. Real Madrid'in 10 kişi tamamladığı mücadele 0-0 sona erdi. Penaltı atışlarında 4-1 kazanan Real Madrid, Süper Kupa şampiyonu oldu.

İspanya Futbol Süper Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta 'e penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan , kupayı kazandı.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan final maçının normal süresi golsüz beraberlikle tamamlandı.

REAL 10 KİŞİ KAZANDI

Uzatmalara giden maçın 115. dakikasında kaleci Thibaut Courtois ile karşı karşıya kalan Alvaro Morata'yı ceza sahasının dışında arkadan yaptığı faulle düşüren Federico Valverde direkt kırmızı kartla Real Madrid'i 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1'lik üstünlük sağlayan Real Madrid, tarihinde 11. kez bu kupayı müzesine götürdü.

İspanya Süper Kupası bu yıl ilk defa 4'lü final formatında oynandı. La Liga'da geçen sezonun lig şampiyonu Barcelona ile 2.si Atletico Madrid, 3. Real Madrid ve Kral Kupası'nın sahibi Valencia 4'lü turnuvaya katıldı.

Yarı final eşleşmelerinde Atletico Madrid, 3-2'lik skorla Barcelona'yı, Real Madrid de 3-0 ile Valencia'yı eleyerek finale kalmıştı.

SUUDİ ARAB��STAN'DA OYNANDI

İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF), Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile vardığı 3 yıllık anlaşma sonucu Süper Kupa maçları 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde'de oynandı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa'ya katılan takımlara 800 biner avro, finali kaybedene 1,4 milyon avro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon avro verdi.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, aradaki farkı ikiye indiren Real Madrid 11. kupasını aldı.

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