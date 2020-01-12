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Başkan Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti

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Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FİLENİN SULTANLARINA TEBRİK

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, finalinde 'yı mağlup eden A Milli Takımını tebrik etti.

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, finalinde 'yı mağlup eden A Milli Takımını tebrik etti.

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