Başkan Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti
Giriş Tarihi: 12.01.2020 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020
Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Elemeleri finalinde Almanya'yı mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımını tebrik etti.
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