Galatasaray Adana Demirspor'u hazırlık maçında tek golle geçti
Galatasaray Adana Demirspor ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında 1-0 galip ayrıldı. Sarı kırmızılılar dünde Altay'ı 3-1 mağlup etmişlerdi.
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, hazırlık maçlarına devam ediyor. Dün Altay'ı 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılı takım bugün de TFF 1. Lig takımı Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılıların kamp yaptığı otelde oynanan maça teknik direktör Fatih Terim; Okan, Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Nagatomo, Ömer, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Belhanda ve Falcao ilk 11'i ile başladı.
Adana Demirspor ise sahaya; Kurtuluş, Vedat, Adil, Rassoul, Tayyip, Hasan, Traore, Volkan Şen, Erkan Zengin, Aosman ve Gladky 11'i ile çıktı.
GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU
Karşılaşmaya hızlı başlayan Galatasaray, mücadelenin 7'inci dakikas��nda 1-0 öne geçti. Falcao'nun pasında sol kanatta topla buluşan Ömer, ortasını ceza yayı içindeki Feghouli'ye gönderdi. Topla buluşan Feghouli güzel bir vuruşta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İKİNCİ YARI TAKIM DEĞİŞTİ
İlk yarısı 1-0 sona eren karşılaşma sonrası Fatih Terim, ikinci yarıda takımı tamamen değiştirdi. Deneyimli teknik adam ikinci yarının başında oyuna, Berk, Taylan, Selçuk, Lemina, Adem, Jimmy Durmaz, Sekidika, Donk, Emin, Saracchi ve Şener'i dahil etti. Terim maçın sonuna doğru ise Sekidika'nın yerine ise Emre Mor'u oyuna aldı.
Karşılıklı ataklarla devam eden ikinci yarıda başka gol olmayınca mücadele sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
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