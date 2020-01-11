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Galatasaray, Babel'i KAP'a bildirdi!

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Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
GALATASARAY, BABEL'İ KAP'A BİLDİRDİ!

Galatasaray, Babel transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Babel'in sezon sonuna kadar Hollanda'nın Ajax kulübüne kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, transferini açıkladı. Golcü futbolcunun sezon sonuna kadar Hollanda'nın Ajax kulübüne kiralandığı bildirildi.

İşte, Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."

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