Galatasaray, Babel'i KAP'a bildirdi!
Giriş Tarihi: 11.01.2020 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020
Galatasaray, Babel transferini KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, Babel'in sezon sonuna kadar Hollanda'nın Ajax kulübüne kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, Ryan Babel transferini açıkladı. Golcü futbolcunun sezon sonuna kadar Hollanda'nın Ajax kulübüne kiralandığı bildirildi.
İşte, Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Ryan Guno Babel'in 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda AFC Ajax NV Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AFC Ajax NV Kulübü Şirketimize net 1.550.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir."
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