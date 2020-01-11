Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'limit' talebine ret!
Son dakika haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 'takım harcama limiti'ne dair yaptıkları itirazları reddettiklerini açıkladı.
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın harcama limitlerine yaptığı itirazları reddetti.
Her iki takım da harcama limitini aştığı için transfer yapamıyordu ve bunun yanı sıra puan silme dair çok büyük cezalarla karşı karşıya kalmış durumdaydı.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
"TFF Tahkim Kurulu 11 Ocak 2020 günlü (2) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/2 K.2020/10
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,
2. E.2020/3 K.2020/11
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Dosyada yapılan inceleme ve değerlendirme kapsamında, Kurulumuz 'un 09.01.2020 tarihli ara kararı doğrultusunda; TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan takım harcama limitlerine ilişkin dosya, ilgili tüm belgeler celp edildi. Yapılan müzakere neticesinde; itirazın reddine, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu"
FENERBAHÇE'DEN HARCAMA LİMİTİ AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitini aştığı yönündeki haberlere ilişkin bir açıklama yapmıştı.
Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:
Bugün yöneticilerimize ve Kurumsal İletişim Departmanımıza medya mensupları tarafından takım harcama limitleri konusunda yönetilen sorulara karşılık bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Öncelikle; süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleri ile ilgili bazı bilgilerin dışarıya özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz.
Fenerbahçe Spor Kulübü olarak takım harcama limitlerinin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz devam etmektedir.
Bununla birlikte Kulübümüz Bankalar Birligi anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bireysel olarak çalışmalarını yürütmektedir.
Bu çalışmalar kapsamında da diğer kulüplerin de yaptığı gibi attığımız tüm finansal adımları, takım harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla TFF ve ilgili kurumları ile paylaşmakta ve görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz.
Spor camiası olarak daha evvel bir örneğini yaşadığımız üzere 'TFF'nin kamuoyu baskısı altına alınması ve sürecin manipülasyonlarla zarar görmesi' amacı taşıyan bu gündeme itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz.
LİMİT AŞIMINDA VERİLECEK CEZALAR:
Limitin aşılması durumunda TFF şu cezaları verecek
>> YÜZDE 5'E KADAR AŞILIRSA: İhtar
>> YÜZDE 6-10 AŞILIRSA: Kadro sınırlaması
>> YÜZDE 11-15 AŞILIRSA: Transfer yasağı
>> YÜZDE 16-20 AŞILIRSA: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;
>> YÜZDE 21-25 AŞILIRSA: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı;
>> YÜZDE 26 VE ÜSTÜ AŞILIRSA: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.
İŞTE KULÜPLERİN HARCAMA LİMİTLERİ:
1.GALATASARAY A.Ş.
451.659.184-TL
2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
179.821.014-TL
3.BEŞİKTAŞ A.Ş.
275.335.170-TL
4.TRABZONSPOR A.Ş.
126.552.658-TL
5.BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
97.575.509-TL
6.FENERBAHÇE A.Ş.
224.731.066-TL
7.ANTALYASPOR A.Ş.
59.355.091-TL
8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
83.192.355-TL
9.AYTEMİZ ALANYASPOR
100.032.618-TL
10.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
69.092.764-TL
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
121.001.299-TL
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR
82.439.445-TL
13.MKE ANKARAGÜCÜ
83.167.107-TL
14.KASIMPAŞA A.Ş.
90.647.027-TL
15.GÖZTEPE A.Ş.
88.726.737-TL
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
96.545.656-TL
17.GENÇLERBİRLİĞİ
84.125.951-TL
18.YUKATEL DENİZLİSPOR
78.184.551-TL
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