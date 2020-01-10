Trabzonspor'dan Talisca açıklaması
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
Son dakika haberi...Adı son dönemlerde sık sık Trabzonspor ile anılan Talisca hakkında, Başkan Ahmet Ağaoğlu tarafından flaş açıklama yapıldı. Ağaoğlu "Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı" ifadeleriyle Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini net bir dille açıkladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Talisca transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemize geldi ne de bir görüşme oldu! Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı" ifadeleriyle Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini net bir dille açıkladı.
Ağaoğlu, "Lütfen hiç kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz." şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret
- Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor
- Falcao'nun yanına Rus golcü!
- İşte Terim'in istediği stoper
- FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
- Başkan Çebi'den flaş Cenk Tosun açıklaması!
- Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istediği Guilherme'den yeşil ışık
- Fenerbahçe'de önemli gelişme! Yollar ayrılıyor mu?
- Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?
- Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?