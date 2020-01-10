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Trabzonspor'dan Talisca açıklaması

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Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
TRABZONSPOR TALİSCA TRANSFERİNE NOKTAYI KOYDU

Son dakika haberi...Adı son dönemlerde sık sık ile anılan hakkında, Başkan tarafından flaş açıklama yapıldı. Ağaoğlu "Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı" ifadeleriyle Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini net bir dille açıkladı.

Başkanı transferi hakkında flaş açıklamalar yaptı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Hangi amaçla çıktığını bilmediğimiz bir Talisca iddiası var. Ne gündemize geldi ne de bir görüşme oldu! Net, net, net! Talisca hiç gündemimizde olmadı" ifadeleriyle Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmediklerini net bir dille açıkladı.

Ağaoğlu, "Lütfen hiç kimse gözünü yukarıdaki isimlere dikmesin. Takımın bütçesi bu. Biz bunu aşarsak, Trabzonspor'a tarihin en büyük ihanetlerinden birisini yapmış oluruz." şeklinde konuştu.

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