Trabzonspor-Partizani Tiran hazırlık maçı | CANLI İZLE

Süper Lig'e verilen arada ikinci yarı öncesi şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, hazırlık maçlarına devam ediyor. Antalya'da kamp dönemini geçiren bordo-mavili ekip, Arnavutluk temsilcisi Partizani Tiran ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzeriden de takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Antalya'da gerçekleştirdiği yeni sezon kampı öncesinde 2. hazırlık maçına çıkıyor. Bordo mavililer, Arnavutluk kulübü Partizani Tiran ile karşı karşıya geliyor.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzeriden de takip edebilirsiniz

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

PARTIZANI TIRAN'IN İLK 11'İ: A. Hoxha, Idrizaj, Bitri, Bilali, Trashi, E. Çinari, Telushi, Romero, William Cordeiro, Brown, Bardhi

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPINDAN SATIR BAŞLARI

2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, 11 Ocak'ta çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek ve 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına burada devam edecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.