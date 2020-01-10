Trabzonspor-Partizani Tiran hazırlık maçı | CANLI İZLE
Süper Lig'e verilen arada ikinci yarı öncesi şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, hazırlık maçlarına devam ediyor. Antalya'da kamp dönemini geçiren bordo-mavili ekip, Arnavutluk temsilcisi Partizani Tiran ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzeriden de takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, Antalya'da gerçekleştirdiği yeni sezon kampı öncesinde 2. hazırlık maçına çıkıyor. Bordo mavililer, Arnavutluk kulübü Partizani Tiran ile karşı karşıya geliyor.
A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzeriden de takip edebilirsiniz
TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
PARTIZANI TIRAN'IN İLK 11'İ: A. Hoxha, Idrizaj, Bitri, Bilali, Trashi, E. Çinari, Telushi, Romero, William Cordeiro, Brown, Bardhi
TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPINDAN SATIR BAŞLARI
2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, 11 Ocak'ta çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek ve 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına burada devam edecek.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.
Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Trabzonspor Talisca transferine noktayı koydu
- Başkan Çebi'den flaş Cenk Tosun açıklaması!
- Beşiktaş'ın yeni golcüsü kim olacak?
- Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret
- Herkes bunu konuşuyor! Meğer Cenk Tosun...
- İşte Terim'in istediği stoper
- Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu
- Başakşehir'den 'Çiçek Abbas' paylaşımı
- Fenerbahçe sol bek transferini bitiriyor
- FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
- 2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
- Avustralya deve katliamı dünyayı şok etti! Develer neden öldürülecek?
- TC Kimlik No ile hac kurası sorgulama! e-devlet hac kura sonuçları! (2020)
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? Çukurova bugün var mı, neden yok?
- Hac kura sonuçları isim isim tam liste! 2020 hac kura sonuçları sorgulama! Hacca gidecek miyim?
- hac.gov.tr hac kura sonuçları açıklandı mı? 2020 hac kura sonuçları isim listesi!
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?