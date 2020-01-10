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Trabzonspor-Partizani Tiran hazırlık maçı | CANLI İZLE

SPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020
TRABZONSPOR-PARTİZANİ HAZIRLIK MAÇI | CANLI

'e verilen arada ikinci yarı öncesi şampiyonluk adaylarından , hazırlık maçlarına devam ediyor. 'da kamp dönemini geçiren bordo-mavili ekip, Arnavutluk temsilcisi ile karşı karşıya geliyor. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzeriden de takip edebilirsiniz...

'in şampiyonluk adaylarından , 'da gerçekleştirdiği yeni sezon kampı öncesinde 2. hazırlık maçına çıkıyor. Bordo mavililer, Arnavutluk kulübü ile karşı karşıya geliyor.

A Spor'dan canlı yayınlanan mücadeleyi ahaber.com.tr sayfamız üzeriden de takip edebilirsiniz

ASpor CANLI YAYIN

TRABZONSPOR'UN İLK 11'İ: Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth

PARTIZANI TIRAN'IN İLK 11'İ: A. Hoxha, Idrizaj, Bitri, Bilali, Trashi, E. Çinari, Telushi, Romero, William Cordeiro, Brown, Bardhi

TRABZONSPOR'UN ANTALYA KAMPINDAN SATIR BAŞLARI

2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, 11 Ocak'ta çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek ve 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına burada devam edecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

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