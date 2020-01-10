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Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu | Son dakika transfer haberi

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Giriş Tarihi: 10.01.2020
CENK TOSUN'UN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi; Everton'dan ayrılma kararı alan 'un yeni adresi belli oldu. Milli futbolcu ile anlaşma sağladı.

ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu , takımından ayrılıyor.

Son dakika haberine göre Cenk Tosun, için sağlık kontrolünden geçiyor. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace'ta forma giyecek.

2018'in ocak ayı döneminde 'tan Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, yüksek beklentilerle gittiği İngiltere'de düzenli forma şansı bulamadı. Milli golcü, İngiliz temsilcisinde forma giydiği 51 maçta 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun adı, eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu. Kulüp başkanı düzenlediği basın toplantısında ilgiyi doğruladı ancak 'nin limit kararının değişmeden bu transferin gerçekleşemeyeceğini dile getirdi. İngiliz basını ise oyuncunun ailevi nedenlerle Ada'dan ayrılmak istemediğini yazmıştı.

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