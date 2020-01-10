Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu | Son dakika transfer haberi
Son dakika transfer haberi; Everton'dan ayrılma kararı alan Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu. Milli futbolcu Crystal Palace ile anlaşma sağladı. Beşiktaş
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun, takımından ayrılıyor.
Son dakika haberine göre Cenk Tosun, Crystal Palace için sağlık kontrolünden geçiyor. Kontrollerde bir sorun çıkmaması halinde milli futbolcu, sezon sonuna kadar kiralık olarak Crystal Palace'ta forma giyecek.
2018'in ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a 22.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Cenk Tosun, yüksek beklentilerle gittiği İngiltere'de düzenli forma şansı bulamadı. Milli golcü, İngiliz temsilcisinde forma giydiği 51 maçta 10 gol atarken 6 da asist yaptı.
Deneyimli futbolcunun adı, eski takımı Beşiktaş'la da anılıyordu. Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi düzenlediği basın toplantısında ilgiyi doğruladı ancak TFF'nin limit kararının değişmeden bu transferin gerçekleşemeyeceğini dile getirdi. İngiliz basını ise oyuncunun ailevi nedenlerle Ada'dan ayrılmak istemediğini yazmıştı.
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