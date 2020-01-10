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FETÖ operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

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Giriş Tarihi: 10.01.2020
FETÖ OPERASYONUNDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda "talebe mesulü" ve "mahrem imam" oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütte "talebe mesulü" ve "mahrem imam" olarak faaliyet yürüttükleri öne sürülen, aralarında sözleşmesi biten astsubay, aktif çalışan araştırma görevlisi, öğretmen ve astsubay ile serbest meslek sahiplerinin bulunduğu 6 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balıkesir, , , ve 'de belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların, örgütün askeri sınavı kazanmalarını sağladığı öğrencileri okulların bulunduğu illere götürerek sözde örgüt imamlarına teslim edip irtibat sağladıkları öne sürüldü.

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