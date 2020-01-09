Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kampa katıldı
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Sezonun 2’nci yarısına Antalya’da hazırlanan Trabzonspor’da barbekü partisi düzenlendi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Abdülkadir Ömür de kampa gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.Süper Lig'in 2'nci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdürenTrabzonspor'da yönetim ve oyuncular, düzenlenen barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı partide oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.
ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜRPRİZİ
Öte yandan, bordo-mavili ekibin düzenlediği barbekü partisinde Abdülkadir Ömür sürprizi yaşandı. Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından ayrı kalan genç oyuncu, takımın Antalya kampına gelerek takım arkadaşlarına moral verdi. Arkadaşları tarafından alkışlanarak karşılanan 20 yaşındaki Ömür, bir süre başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sohbet etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı!
- Fenerbahçe İstanbul'a getirmişti Trabzonspor kapıyor...
- Fikret Orman'a büyük şok! İbra edilmedi...
- Beşiktaş'ı şoke eden sakatlık haberi!
- 18 takımdan şehitler için başsağlığı mesajları
- Joe Hart bombası! Süper Lig ekibi...
- Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan teklif! Vedat Muriç...
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor...
- Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!
- Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?
- 2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!