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Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kampa katıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2020
TRABZONSPOR'DA ABDÜLKADİR ÖMÜR KAMPA KATILDI

Sezonun 2’nci yarısına ’da hazırlanan ’da barbekü partisi düzenlendi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen de kampa gelerek takım arkadaşlarına moral verdi.

'in 2'nci yarısı için hazırlıklarını 'da sürdürenTrabzonspor'da yönetim ve oyuncular, düzenlenen barbekü partisinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkanı 'nun da yer aldığı partide oyuncuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜRPRİZİ
Öte yandan, bordo-mavili ekibin düzenlediği barbekü partisinde sürprizi yaşandı. Sakatlığından dolayı uzun süredir formasından ayrı kalan genç oyuncu, takımın Antalya kampına gelerek takım arkadaşlarına moral verdi. Arkadaşları tarafından alkışlanarak karşılanan 20 yaşındaki Ömür, bir süre başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Hüseyin Çimşir ile sohbet etti.

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