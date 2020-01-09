Son dakika Galatasaray haberleri | Ryan Babel Galatasaray'a veda etti
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
Son dakika haberi... Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Ryan Babel Galatasaray'a veda etti. Hollandalı oyuncunun akşam saat 19.20'da İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yaptırdığı öğrenildi.Galatasaraylı Ryan Babel, bu akşam Amsterdam'a gidiyor. Sezon sonuna kadar Ajax'a kiralanan Hollandalı futbolcu için saat 19:20 İstanbul-Amsterdam uçuşuna rezervasyon yapıldı.
Hürriyet'in haberine göre; Takım arkadaşlarına sabahki antrenmanın ardından veda eden Babel THY'nin TK1955 uçuşu ile Amsterdam'a gidecek.
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