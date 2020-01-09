Gençlerbirliği'nden Joe Hart bombası! Son dakika transfer haberleri
Son dakika haberine göre; Ara transfer döneminde büyük hareketlilik sürerken Anadolu kulüpleri de boş durmuyor. Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Joe Hart için görüşmelere başladığı iddia edildi.
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nden büyük transfer harekatı. A Spor'un haberine göre; Başkent ekibi İngiliz kaleci Joe Hart ile görüşmelere başladı.
1987 doğumlu İngiliz kaleci Manchester City'de parlamıştı. Hart, daha sonra Torino, West Ham United ve Burnley formalarını da terletti.
Hamzaoğlu 'kadrodan memnunum' demişti
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, kadrosundan memnun olduğunu söyledi.
Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemek istediklerini vurgulayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok fazla transfer yapmayacağız. Kadromuzdan memnunuz. Güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. Belki 1-2 transferimiz olabilir ama bunun dışında fazla bir değişiklik düşünmüyoruz." dedi.
Hamza Hamzaoğlu, sezon sonunda orta sıraların üstünde yer aldıkları takdirde başarılı olacaklarını kaydetti.
İyi futbol oynamaya ve seyir zevkini yükseltmeye çalıştıklarının altını çizen Hamzaoğlu, "Bu işin meyvesi, tadı ve tuzu gol. Gole ve hücuma yönelik futbol oynatmaya çalışıyoruz. Maçımızı izleyen herkesin keyif aldığı bir oyun oynamak istiyoruz. Orta sıraların biraz üstüne çıkabilirsek bu sezon için iyi bir başarı olacak. Önümüzdeki yıllarda Gençlerbirliği'nde devam edecek olursak bu hedeflerimizi yavaş yavaş yukarıya taşıma arzusundayız. İnşallah Gençlerbirliği'ni tekrar Avrupa kupalarında oynar hale getirebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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