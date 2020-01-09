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Tahkim Kurulu'ndan flaş Fenerbahçe ve Beşiktaş açıklaması

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Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
HARCAMA LİMİTLERİ İÇİN YENİ KARAR! F.BAHÇE...

Son dakika haberi...; ve 'nin limit başvurusunun incelenmesine devam edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'deki takımların harcama limitlerini açıklamıştı. ve açıklanan bu limitlere itiraz ederek Tahkim'e başvuruda bulunmuştu. 'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptığı limit başvurularının incelenmeye devam ettiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 31.12.2019 tarihli "Takım Harcama Limitine" ilişkin kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen, 09.01.2020 Perşembe günü saat 16:00'da Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Alper Pirşen, Av.Yiğit Cem Coşkun ve Kulüp Görevlisi (CFO) Serdar Yıldız'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanları alındı. Tüm dosya kapsamında yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

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