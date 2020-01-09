Jesse Sekidika resmen Galatasaray'da!
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi'yi renklerine bağlayan Galatasaray, üçüncü transferinde de mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde Eskişehirspor ile olan sözleşmesini fesheden Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı..
Sezonun ikinci yarısına bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan ve bu doğrultuda takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Monaco forması giyen Henry Onyekuru ve RB Leipzig'te top koşturan Marcelo Saracchi'yi kiralık olarak kadrosuna katan Cimbom, geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor ile olan sözleşmesini fesheden ve adı Fenerbahçe ile de anılan Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekip genç futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşmedi imzaladı.
RESMEN AÇIKLANDI
Galatasaray'ın açıklamasında "Galatasaray'a hoş geldin Jesse Tamunobaraboye Sekidika!" ifadeleri yer aldı
Tam adı Jesse Tamunobaraboye Sekidika olan futbolcu, 14 Temmuz 1996 tarihinde Nijerya'nın Port Harcourt kentinde dünyaya geldi. 2018 yılında Sırbistan ekibi Napredak'tan 60 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor'a transfer olan Nijeryalı oyuncu, 1.5 yıl boyunca formasını terlettiği Eskişehir formasıyla çıktığı 29 maçta 14 gol ve 3 asist üretti. Asıl mevkisi sağ kanat olan Sekidika, sol kanat ve forvet pozisyonlarında da oynayabiliyor.
Genç futbolcunun, Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile çekilmiş Galatasaray formalı fotoğrafı sosyal medyaya sızmıştı.
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