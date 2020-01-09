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Harry Kane nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacak

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Giriş Tarihi: 09.01.2020
HARRY KANE NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

'de Tottenham forması giyen sakatlığı nedeniyle 4 ay sahalardan uzak kalacak.

ekibinin internet sitesinde yapılan açıklamada, İngiliz oyuncunun sol ayağında tendon kopması nedeniyle nisan ayına kadar sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Golcü oyuncu, takımının geçen hafta Southampton ile karşılaştığı mücadelenin 75. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmıştı.

Kane, bu sezon takımı ile çıktığı 25 maçta 17 gol attı.

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