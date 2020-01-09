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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Taraftara kötü haber: Teklif almadık

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Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
TARAFTARA KÖTÜ HABER: TEKLİF ALMADIK

Son dakika haberi... Devre arası döneminde takıma katkı yapacak önemli isimler üzerinde çalışan Fenerbahçeli teknik heyet, yönetimden Aytemiz oyuncusu Welinton'un takıma kazandırılmasını istemişti. Basına sızan haberlerde yönetim bu transfere yeşil ışık yaktığı kaydedilmişti. Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, 'nin transfer listesinde bulunan oyuncusu için flaş açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 'nin gündeminde olan Welinton'un takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Çavuşoğlu, "Welinton için resmi bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.

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