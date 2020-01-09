Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Taraftara kötü haber: Teklif almadık
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
Son dakika haberi... Devre arası transfer döneminde takıma katkı yapacak önemli isimler üzerinde çalışan Fenerbahçeli teknik heyet, yönetimden Aytemiz Alanyaspor oyuncusu Welinton'un takıma kazandırılmasını istemişti. Basına sızan haberlerde yönetim bu transfere yeşil ışık yaktığı kaydedilmişti. Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan oyuncusu için flaş açıklamalarda bulundu.
Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Welinton'un takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a konuşan Çavuşoğlu, "Welinton için resmi bir teklif almadık." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Joe Hart bombası! Süper Lig ekibi...
- Fikret Orman'a büyük şok! İbra edilmedi...
- Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür kampa katıldı
- Beşiktaş'ı şoke eden sakatlık haberi!
- Galatasaray'da bir dönem sona eriyor...
- Yıldız oyuncu takımına veda etti!
- Comolli'nin transferleri tartışmaya neden oldu!
- Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan teklif! Vedat Muriç...
- Arda Turan'ın kariyerindeki çöküş İngiliz medyasında!
- Beşiktaş golcü transferi için düğmeye bastı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Taşeron işçilere müjde… 2020 Ocak ayı tediye ne zaman yatacak? Tediye tarihleri açıklandı mı?
- AGİ ücret tablosu: 2020 AGİ ne kadar? Bekar, evli, çocuklu, eşi çalışmayan AGİ ücretleri!
- 2020/1 YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL sınav ücreti ne kadar?
- 9 Ocak Konya’da yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili ilan edildi mi?
- Nevşehir’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Perşembe Nevşehir kar tatili! Valilik açıklaması var mı?
- 2020 Hac kurası için geri sayım! Hacı kurası ne zaman, saat kaçta çekilecek?
- Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn kimdir? Carlos Ghosn kaç yaşında, nereli?
- Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi konusu: Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kimdir?
- Kuruluş Osman bugün var mı, neden yok? Kuruluş Osman 7. bölüm ne zaman?
- KYK bursu ve kredisi yatmadı mı? KYK burs ve kredileri ne zaman yatacak? 2020 KYK burs ücreti ne kadar oldu?
- 2020 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli maaş zammı kaç TL?
- Tutunamayanlar 1. bölüm izle! Tutunamayanlar 1. bölüm tek parça izle!