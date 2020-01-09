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Damiem Comolli ile yollar ayrılıyor mu?

SPOR
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
FENERBAHÇE'DE ÖNEMLİ GELİŞME! YOLLAR AYRILIYOR MU?

'de bir süredir sportif direktör 'nin yardımcısı olarak çalışan 'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.

Sportif Direktörü yeni açtığı Twitter hesabından, Simon Falette'in 'tan sezon sonuna kadar kiralanmasına ilişkin, "Takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi." ifadesini kullanmıştı.

Bugün ise Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan 'in görevine son verilirken, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.

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