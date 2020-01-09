Damiem Comolli ile yollar ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 09.01.2020 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020
Fenerbahçe'de bir süredir sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilmesinin ardından, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli yeni açtığı Twitter hesabından, Simon Falette'in Eintracht Frankfurt'tan sezon sonuna kadar kiralanmasına ilişkin, "Takıma katkı sunacağına inandığı için başkanımız karar verdi." ifadesini kullanmıştı.
Bugün ise Comolli'nin yardımcısı olarak çalışan Selinay Gürgenç'in görevine son verilirken, Comolli'yle de yolların ayrılacağı iddia edildi.
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