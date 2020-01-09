09 Ocak 2020, Perşembe
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Beşiktaş'ı şoke eden sakatlık haberi!

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Giriş Tarihi: 09.01.2020
BEŞİKTAŞ'I ŞOKE EDEN SAKATLIK HABERİ!

'e verilen arada çalışmalarına devam eden 'a Sırp yıldız 'ten kötü haber geldi... Ljajic, antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etti! Siyah beyazlı futbolcunun ayağının burkulduğu ve kendini yere bıraktığı, tedavisinin başlandığı aktarıldı...

, 'e verilen arayı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaparak gerçekleştiriyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör yönetiminde çalışmalarına devam ederken, 'ten gelen kötü haberle sarsıldı.

Beşiktaş'ın 9 Ocak Perşembe günü sabah gerçekleştirdiği idman sırasında Sırp yıldız Adem Ljajic, antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etti. Siyah beyazlı yıldızın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Öte yandan Ljajic'in ayağının burkulmasının ardından takım arkadaşları yanına gelerek oyuncuya moral verdiği gözlemlendi.

Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30 olarak belirlendi.

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