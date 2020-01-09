Beşiktaş'ı şoke eden sakatlık haberi!
Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Sırp yıldız Adem Ljajic'ten kötü haber geldi... Ljajic, antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etti! Siyah beyazlı futbolcunun ayağının burkulduğu ve kendini yere bıraktığı, tedavisinin başlandığı aktarıldı...
Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arayı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaparak gerçekleştiriyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarına devam ederken, Adem Ljajic'ten gelen kötü haberle sarsıldı.
Beşiktaş'ın 9 Ocak Perşembe günü sabah gerçekleştirdiği idman sırasında Sırp yıldız Adem Ljajic, antrenmanda sakatlanarak sahayı terk etti. Siyah beyazlı yıldızın durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Öte yandan Ljajic'in ayağının burkulmasının ardından takım arkadaşları yanına gelerek oyuncuya moral verdiği gözlemlendi.
Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 16:30 olarak belirlendi.
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