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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

SPOR
Giriş Tarihi: 10.01.2020
GÜNEŞ'TEN TRABZONSPOR'A ZİYARET

 Güneş, 'in ikinci devre hazırlıklarını  Belek’te sürdüren  kafilesine ziyarette bulundu.

A Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Belek'te sürdüren kafilesini ziyaret etti.

Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

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