A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret
Giriş Tarihi: 10.01.2020
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Trabzonspor kafilesine ziyarette bulundu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.
Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.
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