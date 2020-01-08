08 Ocak 2020, Çarşamba
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Kayserispor Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i istedi! Son dakika transfer haberleri

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020
JİMMY DURMAZ'IN YENİ ADRESİ!

Son dakika haberine göre; 'de kötü günler geçiren Hes Kablo , 'dan Taşdemir ile orta saha 'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i 'dan kiralık olarak eden , şimdi de sol bek Taşdemir ile orta saha 'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.

'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.

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