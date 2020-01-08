08 Ocak 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'den flaş TFF açıklaması!

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Giriş Tarihi: 08.01.2020
FENERBAHÇE'DEN FLAŞ TFF AÇIKLAMASI!

Kulübü, harcama limitleriyle ilgili ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Kulübünden yapılan açıklamada, "Öncelikle; süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleri ile ilgili bazı bilgilerin dışarıya özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz. Fenerbahçe Kulübü olarak takım harcama limitlerinin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar ile görüşmelerimiz devam etmektedir." denildi.

Bununla beraber Bankalar Birliği anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bireysel olarak çalışmaların da yürütüldüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bu çalışmalar kapsamında da diğer kulüplerin de yaptığı gibi attığımız tüm finansal adımları, takım harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla ve ilgili kurumları ile paylaşmakta ve görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz. Spor camiası olarak daha evvel bir örneğini yaşadığımız üzere 'TFF'nin kamuoyu baskısı altına alınması ve sürecin manipülasyonlarla zarar görmesi' amacı taşıyan bu gündeme itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."

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