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Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında? Galatasaray’ın yeni transferi Seikidika’nın kariyeri!

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Giriş Tarihi: 07.01.2020
JESSE SEKİDİKA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ SEİKİDİKA’NIN KARİYERİ!

Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında, nereli? Transfer dönemine hızlı giren Galatasaray, Onyekuru ve Saracchi’nin ardından Sekidika’yı da renklerine bağladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray kadrosuna takviye yapmayı sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibin Eskişehirspor'un 23 yaşındaki hücum oyuncusu Jesse Sekidika ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika kimdir, kaç yaşında, nereli? Jesse Sekidika'nın kariyeri sarı kırmızılı taraftarların araştırdığı konulardan birisi. Hürriyet'in haberine göre sarı kırmızılı kul��p, Eskişehirspor'un Nijeryalı oyuncusu Jesse Sekidika ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Transferin kısa bir süre içinde resmen açıklanması bekleniyor. Futbol severler Sekidika kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Jesse Sekidika kimdir sorusunun yanıtı!

JESSE SEKİDİKA KİMDİR?

Nijerya'nın Port Harcourt kentinde dünyaya gelen Sekidika forvet ve sağ kanat pozisyonlarında oynayabiliyor. ve 'nin gençlik kulüplerinde futbolunu geliştiren Sekidika, Sırbistan'ın Napredak kulübünde forma giymişti. 2018 yazında Eskişehirspor'a transfer olan genç forvet bu sezon 1. Lig'de oynadığı 16 maçta 8 gol 2 asistle oynadı.

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