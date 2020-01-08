08 Ocak 2020, Çarşamba
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Göztepe'de Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Veli Çetin kadro dışı!

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Giriş Tarihi: 08.01.2020 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020
ŞOK KARAR! 3 İSİM KADRO DIŞI BIRAKILDI...

'in ilk devresini 10. sırada tamamlayan 'nin teknik direktörü İlhan Palut, bugün başlayacakları kampında 3 ismin katılmayacağını açıkladı.

Palut, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezona iyi başlayamadıklarını ancak ikinci bölümde bir çıkış yakaladıklarını, ilk yarıyı 23 puanla bitirdiklerini belirtti.

'nin daha iyisini yapabileceğini dile getiren Palut, "Özellikle son 3 haftaya baktığımız zaman 2 deplasman maçından istemediğimiz mağlubiyetlerle ayrıldık. Bunlar belki puanlarla geçilseydi, ilk yarıyı iyi bir puan ve performansla bitirebildiğimizi söyleyebilirdim. İlk yarıyı özetleyecek olursak bence ne çok iyi ne çok kötü, ortalama seviyede bir ilk yarı geçirmiş olduk." diye konuştu.

Palut, ligin ilk devresinin son haftalarında sahaya yansıttıkları istekli futbolu sürdüreceklerini belirterek, "Ligi bitirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.



3 FUTBOLCU ANTALYA KAMPINDA OLMAYACAK

Bugün başlayacakları kampında Aytemiz Alanyaspor'la bir hazırlık maçı yapacaklarını aktaran Palut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Antalya'da Eren, Yasin ve Veli bizimle olmayacak. Biliyorsunuz 34 kişilik kadromuz vardı. Bazı genç oyuncularımız var, bunların daha verimli antrenman yapması, daha da önemlisi düzenli maç oynayabilecekleri bir yerde gelişim gösterebilmesi adına kamp süreciyle beraber kiralık verebileceğimiz takımlarla görüşeceğiz. Bu 3 oyuncu dışında genç oyuncularımızı da kiralık verip, takımımızı mutlaka ideal bir çalışma seviyesi sayısına getirmemiz gerekecek."

Palut, yollarını ayırdıkları isimlerin son güne kadar profesyonelce çalıştığını vurgulayarak, "Bazen bazı futbolcular için hava değişimi gerçekten performans adına olumlu etkiler yaratabiliyor. Bizim de kendi oyun planımızda daha da yoğunlaşmamız adına sayımızı düşürmemiz gerekiyor. Hiçbir ayrılık çok sevindirici değil ama bazen futbolda bunu önüne geçemiyorsunuz, yaşanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ara döneminde kadrolarına 2 veya 3 ismi eklemeyi düşündüklerini kaydeden Palut, "Belirlediğimiz oyuncular var. Bunların görüşmeleri yapılıyor. Transfer süreç işi. Yönetim kurulumuz gerçekten çalışıyor. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

Palut, ligin ilk yarısında sakatlanan Andre Poko'nun takıma katılacağını ve ne zaman hazır hale geleceğinin orada belli olacağını, 'ın ise tedavi sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

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