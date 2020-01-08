Trabzonspor Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istiyor!
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan ve devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, bir dönem adı Galatasaray ile anılan Andrea Ranocchia'yı gündeme aldığı iddia edildi.
Trabzonspor Andrea Ranocchia için harekete geçti! Süper Lig'de şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, stoper bölgesi için aradığı ismi buldu. Stoper bölgesine lider bir oyuncu transfer etmek isteyen Trabzonspor, Inter'den Andrea Ranocchia'yı gündemine aldı.
İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, Antonio Conte'nin kadroda düşünmediği ve forma şansı bulamayan Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istiyor.
Öte yandan Trabzonspor'da Sturridge, Mikel ve Onazi gibi oyuncuların olduğu ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği de vurgulandı.
ANDREA RANOCCHIA KİMDİR?
Kariyerine Arezzo'da başlayan, 2008 yazında Genoa'ya 1,8 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki stoper, aynı yaz Bari'ya kiralanmış ve iki sezon sonra 18,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Inter'in yolunu tutmuştu. 2016 yazında Sampdoria'ya kiralanan Ranocchia, Ocak 2017'de ise Hull City'ye kiralanmış ve yarım sezon İngiltere'de top koşturmuştu.
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