08 Ocak 2020, Çarşamba
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Trabzonspor Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istiyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 08.01.2020
FIRTINA'DAN FLAŞ TRANSFER HAMLESİ!

'de şampiyonluk yarışında bulunan ve devre arası döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen , bir dönem adı ile anılan 'yı gündeme aldığı iddia edildi.

için harekete geçti! 'de şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, stoper bölgesi için aradığı ismi buldu. Stoper bölgesine lider bir oyuncu etmek isteyen Trabzonspor, Inter'den Andrea Ranocchia'yı gündemine aldı.

'da yayın yapan Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Trabzonspor, 'nin kadroda düşünmediği ve forma şansı bulamayan Andrea Ranocchia'yı transfer etmek istiyor.

Öte yandan Trabzonspor'da Sturridge, Mikel ve Onazi gibi oyuncuların olduğu ve Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiği de vurgulandı.

ANDREA RANOCCHIA KİMDİR?

Kariyerine Arezzo'da başlayan, 2008 yazında Genoa'ya 1,8 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan 31 yaşındaki stoper, aynı yaz Bari'ya kiralanmış ve iki sezon sonra 18,5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Inter'in yolunu tutmuştu. 2016 yazında Sampdoria'ya kiralanan Ranocchia, Ocak 2017'de ise 'ye kiralanmış ve yarım sezon 'de top koşturmuştu.

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