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Enver Cenk Şahin Kayserispor'a transfer oldu!

SPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020
ENVER CENK ŞAHİN'İN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Son dakika haberine göre; Barış Pınarı Harekatı'na destek paylaşımı yaptığı için Alman ekibi St. Pauli'den gönderilen Şahin'in yeni takımı belli oldu.

Barış Pınarı Harekatına sosyal medyadan destek verdikten sonra kulübü St. Pauli'de önce kadro dışı bırakılan ardından da sözleşmesi feshedilen futbolcu Şahin, ekibi 'a transfer oldu.

Sözleşmesi feshedildikten sonra ile antrenmanlara çıkan Enver Cenk, bugün Kayserispor'un kampına katılacak.

'in Mehmetçik'e destek paylaşımı

Kayserispor, kadro dışı bırakıldığında Enver Cenk için destek paylaşımı yapmıştı.

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