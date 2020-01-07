07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Celta Vigo Steven Nzonzi'yi takip ediyor!

SPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020
STEVEN NZONZİ'YE SÜRPRİZ TALİP!

takımlarından 'da bırakılan Fransız orta saha Steven Nzonzi'ye 'dan talip olduğu iddia edildi. basınının haberine göre yıldız oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Yaklaşık 25 milyon euroluk bonservisle 'ye imza atması beklenen ve son oynanan Osasuna maçının kadrosunda olmayan Lobotka'nın yerine 'nun Steven N'Zonzi'yi istediği öne sürüldü.

İtalyan basınından Rai Sport'a yansıyan haberlere göre 'da kalan N'Zonzi'nin Roma'da da kadroya girmesinin zor olduğu ve yeniden kiralık olarak gideceği takımın Celta Vigo olacağı belirtildi.

Geçtiğimiz gün N'Zonzi'nin durumuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray teknik direktörü , oyuncuya kapıların kapalı olmadığını ve takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söylemişti.

Fatih Terim açıklamasında "Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre 'özür dileyeceğim' falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok" sözlerini kullanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN