Celta Vigo Steven Nzonzi'yi takip ediyor!
Süper Lig takımlarından Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Fransız orta saha Steven Nzonzi'ye İspanya La Liga'dan talip olduğu iddia edildi. İtalya basınının haberine göre Celta Vigo yıldız oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Yaklaşık 25 milyon euroluk bonservisle Napoli'ye imza atması beklenen ve son oynanan Osasuna maçının kadrosunda olmayan Lobotka'nın yerine Celta Vigo'nun Steven N'Zonzi'yi istediği öne sürüldü.
İtalyan basınından Rai Sport'a yansıyan haberlere göre Galatasaray'da kadro dışı kalan N'Zonzi'nin Roma'da da kadroya girmesinin zor olduğu ve yeniden kiralık olarak gideceği takımın Celta Vigo olacağı belirtildi.
Geçtiğimiz gün N'Zonzi'nin durumuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, oyuncuya kapıların kapalı olmadığını ve takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söylemişti.
Fatih Terim açıklamasında "Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre 'özür dileyeceğim' falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok" sözlerini kullanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'a geldi!
- Babel Galatasaray'ı sildi
- Galatasaray'da yaprak dökümü! 7 isim yolcu...
- Trabzonspor'dan transfer atağı!
- G.Saray ve F.Bahçe istiyordu yeni adresi şaşırttı
- İşte Ndiaye’nin satın alma opsiyonu!
- F.Bahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak hamle!
- Juventus'tan flaş Merih Demiral açıklaması
- Galatasaray yeni transferi resmen açıkladı
- Fenerbahçe'den bomba transfer!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İlk evini alacaklara devletten 25 bin TL! İlk defa ev alacaklara devlet desteği nasıl alınır?
- 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu başladı! 2020 sözleşmeli öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır?
- 7 Ocak Afyon yarın okullar tatil mi? Afyon kar tatili var mı? Valilik açıklaması yayınlandı mı?
- Isparta’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Isparta kar tatili var mı? Isparta Valiliği açıklaması geldi mi?
- 7 Ocak Salı Eskişehir kar tatili var mı? Eskişehir’de yarın okullar tatil mi? Valilik açıklaması geldi mi?
- Hangi illerde okullar tatil? 7 Ocak Salı kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? İşte Valilik Kaymakamlık açıklamaları…
- 7 Ocak Edirne Kırklareli yarın okullar tatil mi? Edirne Kırklareli kar tatili oldu mu? Trakya’da kar yağışı…
- 7 Ocak Çanakkale Balıkesir yarın okullar tatil mi? Çanakkale Balıkesir kar tatili var mı? Valilik açıklaması var mı?
- Vali Vasip Şahin'den son dakika "tatil" açıklaması! Ankara’da yarın okullar tatil mi? 7 Ocak Salı Ankara kar tatili var mı?
- Yılın en iyileri belli oluyor! Altın Küre 2020 ödülleri hangi kanalda?
- Konut kredisinde 0.79 fırsatı! En uygun kredi hangi bankada? Bankaların konut kredisi faiz oranları!
- Başkan Erdoğan fiyat bilgisi verdi! Yerli otomobil fiyatı ne kadar? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?