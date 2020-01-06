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Juventus'tan flaş Merih Demiral açıklaması

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Giriş Tarihi: 06.01.2020
JUVENTUS'TAN FLAŞ MERİH DEMİRAL AÇIKLAMASI

Seri A ekiplerinden Juventus'un formasını giyen A Milli Takım futbolcumuz için kulübünden söylentileriyle ilgili flaş açıklama geldi. Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Merih Demiral için son noktayı koydu ve "Hiçbir yere gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

'da son günlerin en çok konuşulan ismi olan milli yıldızımız için kulübünden resmi açıklama geldi; Devre arasında ayrılık yok.

"HİÇBİR YERE GİTMEYECEK"

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Leicester, Dortmund ve Arsenal'in istediği Merih Demiral'ın kendileri için değerli bir oyuncu olduğunu belirtirken, "Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ EKİBİ MERİH'İ İSTİYOR

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ise, 21 yaşındaki Merih için girişimlerini sürdürüyor.

Menajer Brendan Rodgers, Merih'in iyi bir futbolcu olduğunu kaydederken, "Bu transfer döneminde ne yapmak istediğimizi biliyoruz ve çalışacağız. Güçlenmek istediğimizi biliyoruz. Sezonun bu aşamasında söylentiler var. Merih yetenekli bir oyuncu. Eklenecek bir şey yok" demişti.

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