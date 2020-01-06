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Ryan Babel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı sildi

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Giriş Tarihi: 06.01.2020
BABEL GALATASARAY'I SİLDİ

Ara döneminin hareketli takımı 'da sular durulmuyor. Eski futbolcu Onyekuru ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı. Onyekuru ile aynı pozisyonda oynaya Babel'den ise flaş bir hamle geldi. Yıldız futbolcu hesabından Galatasaray'ı sildi.

Hollandalı Babel, resmi hesabı instagramdan 'ı sildi. Babel'in bu hareketi kısa süre içerisinden sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girdi.

Taraftarlar Babel'in bu hamlesi sonrası "Ayrılıyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Sezon başında performansıyla takdir toplayan ancak sonrasında performansı düşen ve bir türlü toparlanamayan Babel, eleştiri oklarının odağındaydı.

Galatasaray'ın sezonun ilk yarısında ve ile oynadığı maçlarda sahada etkisiz bir görüntü sergileyen , taraftarların yoğun tepkisini çekmişti. Hollandalı yıldız bu tepkiler üzerine, oldukça zaman ayırdığı Instagram hesabını da kapatmak zorunda kalmıştı.

Galatasaray ile sezon başında sözleşme imzalayan Ryan Babel, sezonluk 2.5 milyon euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalamış ve 2 milyon euro da imza ücreti almıştı. Galatasaray formasıyla bu sezon 20 resmi maça çıkan Ryan Babel, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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