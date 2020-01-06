Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Resmen açıklandı
Henry Onyekuru transferinin resmen açıklayan Galatasaray, Uruguaylı yıldız Marcelo Saracchi, sezon sonuna kadar kiralandı. Sarı kırmızılılar transferi KAP'a bildirdi. Son dakika transfer gelişmesinin detayları haberimizde...
Ara transfer dönemine hızlı giren Galatasaray ilk olarak eski yıldızı Henry Onyekuru ile sezon sonuna kadar resmen anlaştığını duyurmuş ve yıldız futbolcunun 70 sırt numaralı formayı giyeceğini açıklamıştı. Bir transfer bombası daha geldi. Uruguaylı yıldız Marcelo Saracchi ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı duyuruldu.
Sarı kırmızılılar transferi bu transferi de KAP'a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bildirdi.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Galatasaray, Saracchi transferini resmen tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Uruguaylı sol beki 1.5 yıllığına kiraladı. Galatasaray, bu transfer için Leipzig'e 500 bin Euro, oyuncuya yarım sezon için 700 bin Euro, gelecek yıl için ise 1 milyon 350 bin Euro ödeyecek.
NEDEN 36 NUMARAYI SEÇTİĞİNİ AÇIKLADI
Saracchi, Galatasaray'da 36 numaralı formayı giyecek. Saracchi, "36 numara eşimle beraber karar verdiğim numara. 3 benim sevdiğim numaraydı, 6 da kendisinin sevdiği numaraydı, birleştirip 36 yaptık."
SARACCHI'DEN İLK SÖZLER
"Çok çok mutluyum. Geldiğim ilk dakikadan itibaren herkes bana inanılmaz iyi davranıyor. Sanki evime gelmiş gibiyim, çok iyi hissediyorum. Şu anda yapmam gereken bir an önce sahaya çıkıp bu sevginin karşılığını verebilmek."
Saracchi için Galatasaray Kulübü KAP'a bildirdiği açıklamada;
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ İSTANBUL'DA
Öte yandan Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi, sağlık kontrolünden geçti. Uruguaylı sol beki Sarı-Kırmızılı takımın Futbol A Takım İdari Menajer Yardımcısı Mert Çetin karşıladı.
Leipzig takımından kiralanan Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinden geçti.. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi bu akşam idmanına katılacak.
MARCELO SARACCHİ KİMDİR?
Tam adı Marcelo Josemir Saracchi Pintos olan Uruguaylı oyuncu, 23 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Futbola 2015 yılında ülkesinin ekiplerinden Danubio'da başlayan Saracchi, 2017 yılında 2 milyon euro karşılığında River Plate'e transfer oldu.River Plate'teki müthiş performansı sonrası 2018 yazında 12 milyon Euro'ya Alman ekibine transfer olan 21 yaşındaki sol bek, 4 kez Uruguay A Milli Takım forması giydi.1. 72 boyunda olan Saracchi, sol açıkta da forma giyebiliyor. Alman ekibinde Halstenberg'den formayı kapamayan genç yetenek, bu sezon 7 maçta forma giyerken 1 de gol kaydetti. Leipzig ile 2023 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Saracchi'nin piyasa değeri ise 10 milyon Euro.
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