Marcelo Saracchi sağlık kontrolünden geçti!
Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
Süper Lig'in ilk devresinde beklenen performansın uzağında kalan Galatasaray devre arası transfer dönemi çalışmalarına hızlı başladı. Sarı kırmızılılar önce Onyekuru'yu ardından da Saracchi'yi KAP'a bildirmişti. Yeni transfer Marcelo Saracchi İstanbul'a geldi, sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi dün akşam İstanbul'a geldi.
Leipzig takımından kiralanan Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinden geçti. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi bu akşam idmanına katılacak.
Saracchi için Galatasaray Kulübü, görüşmelere başlandığını duyurmuştu:
"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
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