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Marcelo Saracchi sağlık kontrolünden geçti!

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Giriş Tarihi: 06.01.2020 Güncelleme Tarihi: 06.01.2020
GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI İSTANBUL'A GELDİ!

'in ilk devresinde beklenen performansın uzağında kalan devre arası dönemi çalışmalarına hızlı başladı. Sarı kırmızılılar önce Onyekuru'yu ardından da Saracchi'yi KAP'a bildirmişti. Yeni transfer 'a geldi, sağlık kontrolünden geçti.

'ın yeni transferi dün akşam 'a geldi.

Leipzig takımından kiralanan Uruguaylı futbolcu sağlık kontrollerinden geçti. Sarı kırmızılı takımın yeni transferi bu akşam idmanına katılacak.

Saracchi için Galatasaray Kulübü, görüşmelere başlandığını duyurmuştu:

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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