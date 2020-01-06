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Ndiaye’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi: 06.01.2020
İŞTE NDİAYE’NİN SATIN ALMA OPSİYONU!

'in ilk devresinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken devre arası dönemine de hızlı başladı. Bordo mavililerin kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sezon sonunda satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu ortaya çıktı.

Devre arası dönemine hızlı başlayan , 'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu açıklamış ancak rakamı belirtmemişti.

Fanatik'in haberine göre; Senegalli futbolcunun satın alma opsiyonu 9.5 milyon Euro. Fırtına sezon sonunda istediği takdirde bu rakama Stoke City'den Ndiaye'nin bonservisini alabilecek.

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