Ndiaye’nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2020
Süper Lig'in ilk devresinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor devre arası transfer dönemine de hızlı başladı. Bordo mavililerin kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin sezon sonunda satın alma opsiyonunun ne kadar olduğu ortaya çıktı.
Devre arası transfer dönemine hızlı başlayan Trabzonspor, Stoke City'den Badou Ndiaye'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Bordo-Mavililer, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada satın alma opsiyonunun kendilerinde olduğunu açıklamış ancak rakamı belirtmemişti.
Fanatik'in haberine göre; Senegalli futbolcunun satın alma opsiyonu 9.5 milyon Euro. Fırtına sezon sonunda istediği takdirde bu rakama Stoke City'den Ndiaye'nin bonservisini alabilecek.
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